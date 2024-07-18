За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, спека нарешті почне відступати. На Заході цей процес вже запущений, а з 18 липня зниження температури стартувало і на Півночі.

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Не більше 30 градусів

Птуха наголосила на певному "синоптичному оптимізмі" для західних і північних регіонів. Переважно по західних областях вже зараз проходить атмосферний фронт, зміна повітряних мас. О другій половині 18 липня послабення спеки відбудеться на Півночі, зокрема Київщині.

Зниження температури супроводжуватиметься грозами, дощами, подекуди – градом та сильними шквалами вітру.

На Заході та Півночі ми очікуємо показники вдень набагато нижчі – 24 – 30 градусів. Нічна температура вже відзавтра становитиме 15 – 20 градусів,

– сказала Птуха.

Схід і Південь – аутсайдери

Синоптикиня зазначила, що надалі атмосферний фронт зміниться у південному-східному напрямку і трошечки зумовить опади на Сході та Півдні.

Але там він не вплине на суттєве зниження градусів. Там залишаться ще високі показники у наступні кілька днів. Нічна температура – 20-25, денна температура – 28 – 34 і подекуди сильна спека – 35 – 38. Одначе, прийнамні вже не буде цих +40, як було раніше.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, в яких регіонах очікувати грозу 19 липня.