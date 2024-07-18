По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, жара наконец-то начнет отступать. На Западе этот процесс уже запущен, а с 18 июля снижение температуры стартовало и на Севере.
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Не более 30 градусов
Птуха отметила определенный "синоптический оптимизм" для западных и северных регионов. Преимущественно по западным областям уже сейчас проходит атмосферный фронт, изменение воздушных масс. Во второй половине 18 июля ослабление жары произойдет на Севере, в частности Киевской области.
Снижение температуры будет сопровождаться грозами, дождями, местами – градом и сильными шквалами ветра.
На Западе и Севере мы ожидаем показатели днем гораздо ниже – 24 – 30 градусов. Ночная температура уже с завтрашнего дня составит 15 – 20 градусов,
– сказала Птуха.
Восток и Юг – аутсайдеры
Синоптик отметила, что в дальнейшем атмосферный фронт изменится в юго-восточном направлении и немного обусловит осадки на Востоке и Юге.
Но там он не повлияет на существенное снижение градусов. Там останутся еще высокие показатели в следующие несколько дней. Ночная температура – 20-25, дневная температура – 28 – 34 и местами сильная жара – 35 – 38. Однако, по крайней мере, уже не будет этих +40, как было раньше.
Напомним, ранее синоптики рассказали, в каких регионах ожидать грозу 19 июля.