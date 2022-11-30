Энергоблок АЭС в 07:27 ввели в эксплуатацию и подключили к энергосети. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ранее На Южноукраинской АЭС не работают 2 энергоблока

Набор мощности до номинальных параметров будет производиться в течение суток.

Отключение АЭС: что известно

Оккупанты совершили массированную ракетную атаку 23 ноября. Во многих областях исчезло электроснабжение. В Энергоатоме сообщили, что из-за снижения частоты в энергосистеме Украины на Ровненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС сработала аварийная защита. Все энергоблоки автоматически отключены.

29 ноября сообщали, что 2 энергоблока Южноукраинской АЭС не работают. Кстати, из-за российских обстрелов МАГАТЭ усиливает присутствие на всех АЭС Украины.

Угроза блэкаута

Отметим, ТЭС и ТЭЦ производят только 25% электроэнергии Украины, АЭС – около 60%. Следовательно, если россияне нанесут еще больший вред подстанциям АЭС, возникает угроза полного блэкаута.

Впрочем, это не значит конец света. После остановки энергосистемы специалисты приступят к ее обновлению. Это может занять от 3 до 10 дней.

К теме – 3 сценария отключения света в Украине: видео