Енергоблок АЕС о 07:27 ввели в експлуатацію та підключили до енергомережі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Раніше На Південноукраїнській АЕС не працюють 2 енергоблоки

Набір потужності до номінальних параметрів проводитимуть протягом доби.

Відключення АЕС: що відомо

Окупанти здійснили масовану ракетну атаку 23 листопада. У багатьох областях зникло електропостачання. В Енергоатомі повідомили, що через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист. Усі енергоблоки автоматично відключили.

29 листопада повідомляли, що 2 енергоблоки Південноукраїнської АЕС не працюють. До речі, через російські обстріли МАГАТЕ посилює присутність на всіх АЕС України.

Загроза блекауту

Зазначимо, ТЕС та ТЕЦ виробляють лише 25% електроенергії України, натомість АЕС – близько 60%. Відтак якщо росіяни завдадуть ще більшої шкоди підстанціям АЕС, виникає загроза повного блекауту.

Втім, це не означає кінець світу. Після зупинки енергосистеми фахівці приступлять до її відновлення. Це може зайняти від 3 до 10 днів.

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