Через російські ракетні обстріли 23 листопада Південноукраїнську АЕС відключили. Наразі 2 енергоблоки не працюють. Через це в Умані Черкаської області проблеми зі світлом, повідомила мер Ірина Плетньова.

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В Умані критична ситуація з постачанням електроенергії

Плетньова наголосила, що Південноукраїнська АЕС постачала електроенергію до Умані. Тож наразі у місті критична ситуація зі світлом.

Мер Умані також зазначила, що наразі жодні графіки у місті не діють, а критична інфраструктура заживлена лише частково. Однак, енергетики працюють 24 на 7, аби покращити ситуацію.

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"Пункти незламності" в Умані

За словами міської голови, наразі в Умані працюють 18 "Пунктів незламності". Місцеві жителі можуть звернутися за адресами:

  • Кизила, 2;
  • Кизила, 8;
  • Незалежності, 11;
  • Незалежності, 5;
  • Небесної Сотні, 13;
  • Садова, 9;
  • Садова, 7;
  • Республіканська, 1;
  • Мічуріна, 7;
  • Котляревського, 23а;
  • Незалежності, 69/20;
  • Центральна, 9,(село Полянецьке);
  • Миколи Хвильового, 17;
  • Інтернаціональна, 77;
  • Київська, 21;
  • Короленка, 24;
  • Набережна, 6;
  • Європейська, 76;
  • Гонти, 3.

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