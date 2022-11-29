Из-за российских ракетных обстрелов 23 ноября Южноукраинскую АЭС отключили. Сейчас два энергоблока не работают. Поэтому в Умани Черкасской области проблемы со светом, сообщила мэр Ирина Плетнева.
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В Умани критическая ситуация со снабжением электроэнергией
Плетнева подчеркнула, что Южноукраинская АЭС поставляла электроэнергию в Умань. Поэтому в городе критическая ситуация со светом.
Мэр Умани также отметила, что пока никакие графики в городе не действуют, а критическая инфраструктура заживлена лишь частично. Однако энергетики работают 24 на 7, чтобы улучшить ситуацию.
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"Пункти Незламності" в Умани
По словам городского головы, в настоящее время в Умани работают 18 "Пунктів Незламності". Местные жители могут обратиться по адресам:
- Кызыла, 2;
- Кызыла, 8;
- Независимости, 11;
- Независимости, 5;
- Небесной Сотни, 13;
- Садовая, 9;
- Садовая, 7;
- Республиканская, 1;
- Мичурина, 7;
- Котляревского, 23а;
- Независимости, 69/20;
- Центральная, 9, (село Полянецкое);
- Николая Хвылевого, 17;
- Интернациональная, 77;
- Киевская, 21;
- Короленко, 24;
- Набережная, 6;
- Европейская, 76;
- Гонты, 3.
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