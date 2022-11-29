Из-за российских ракетных обстрелов 23 ноября Южноукраинскую АЭС отключили. Сейчас два энергоблока не работают. Поэтому в Умани Черкасской области проблемы со светом, сообщила мэр Ирина Плетнева.

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В Умани критическая ситуация со снабжением электроэнергией

Плетнева подчеркнула, что Южноукраинская АЭС поставляла электроэнергию в Умань. Поэтому в городе критическая ситуация со светом.

Мэр Умани также отметила, что пока никакие графики в городе не действуют, а критическая инфраструктура заживлена лишь частично. Однако энергетики работают 24 на 7, чтобы улучшить ситуацию.

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"Пункти Незламності" в Умани

По словам городского головы, в настоящее время в Умани работают 18 "Пунктів Незламності". Местные жители могут обратиться по адресам:

  • Кызыла, 2;
  • Кызыла, 8;
  • Независимости, 11;
  • Независимости, 5;
  • Небесной Сотни, 13;
  • Садовая, 9;
  • Садовая, 7;
  • Республиканская, 1;
  • Мичурина, 7;
  • Котляревского, 23а;
  • Независимости, 69/20;
  • Центральная, 9, (село Полянецкое);
  • Николая Хвылевого, 17;
  • Интернациональная, 77;
  • Киевская, 21;
  • Короленко, 24;
  • Набережная, 6;
  • Европейская, 76;
  • Гонты, 3.

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