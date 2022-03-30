Как отметили в КГГА, для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать Северный и Дарницкие мосты.
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Движение общественного транспорта по Южному мосту
Через Южный мост будут курсировать автобусы №22 от улицы Медовой до Тростянецкой и №91 от улицы Анны Ахматовой до станции метро Голосеевской.
Оккупанты отступают с Киевщины
Из-за провала всех своих планов российские оккупанты меняют свою тактику. Русские отводят отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. Враг производит перегруппировку сил, сосредотачивая основные мощности на Слобожанском и Донецком направлениях.
В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что Россия не отвела свои войска с Киевского и Черниговского направлений. Сейчас там продолжаются интенсивные бои.
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