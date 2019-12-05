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      "Юзик" взял в помощницы собственную жену

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      "Юзик" взял себе в помощницы собственную жену / фото из соцсетей

      Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, более известный под "кварталовским" псевдонимом "Юзик", имеет 8 помощников. Из них – трое получают за свою работу зарплату.

      Среди помощников Корявченкова оказалась его жена Татьяна. Правда, ей парламентарий деньги не платит: жена работает у него на общественных началах. Об этом сообщает общественное движение "Честно".

      Смешное: Депутат "Слуги народа" Стефанчук заснул в Раде: "Юзик" пришел на помощь – видео

      Активисты отмечают, что Татьяна Корявченкова активно постит в фейсбуке информацию о нардепах от "Слуги народа" и президенте Владимире Зеленском.


      Супруги Корявченковы / фото из соцсетей

      Сам Корявченков объяснил назначение жены помощницей так:

      Она закончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает.

      Всего у Юрия Корявченкова 8 помощников-консультантов. Из них платно работают Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

      Жеретовская была секретарем участковой избирательной комиссии в Кривом Роге. Савченко – юрист, депутат Долгинцевского районного в городе Кривой Рог совета 7 созыва от "Партии ветеранов Афганистана". Солнцева же была официальной наблюдательницей в 32-м округе, на момент парламентских выборов нигде не работала.

      На общественных началах, кроме жены, Корявченкову помогают Павел Бутко, Роман Варваров, Ксения Егорова и Богдан Самар.

      Чем в парламенте уже успел отличиться Корявченков

      • В первый громкий скандал "Юзик" попал, когда раздавал билеты на концерт "95 квартала" в стенах парламента.
      • Впоследствии был кассетный скандал: однопартиец Корявченкова, Поляков, обнародовал 4-минутную аудиозапись, на которой якобы "Юзик", беседует с руководителем полиции Кривого Рога и вспоминает местных политиков Юрия Вилкула и Константина Глебова. В разговоре также несколько раз упоминается Государственное бюро расследований. Юрий Корявченков впоследствии подтвердил, что в сентябре общался с правоохранителями Кривого Рога, однако заявил, что разговор касался нелегального игорного бизнеса и борьбы с наркоторговлей. Он возразил, что угрожал привлечь правоохранительные органы против оппонентов действующей власти.
      • А еще "Юзик" помогал своему коллеге Стефанчуку. Корявченков будил товарища, который откровенно дремал на заседании Рады.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Квартал 95 Слуга народа
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