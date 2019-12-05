"Юзик" взял в помощницы собственную жену

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, более известный под "кварталовским" псевдонимом "Юзик", имеет 8 помощников. Из них – трое получают за свою работу зарплату.

Среди помощников Корявченкова оказалась его жена Татьяна. Правда, ей парламентарий деньги не платит: жена работает у него на общественных началах. Об этом сообщает общественное движение "Честно".

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Активисты отмечают, что Татьяна Корявченкова активно постит в фейсбуке информацию о нардепах от "Слуги народа" и президенте Владимире Зеленском.



Супруги Корявченковы / фото из соцсетей

Сам Корявченков объяснил назначение жены помощницей так:

Она закончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает.

Всего у Юрия Корявченкова 8 помощников-консультантов. Из них платно работают Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

Жеретовская была секретарем участковой избирательной комиссии в Кривом Роге. Савченко – юрист, депутат Долгинцевского районного в городе Кривой Рог совета 7 созыва от "Партии ветеранов Афганистана". Солнцева же была официальной наблюдательницей в 32-м округе, на момент парламентских выборов нигде не работала.

На общественных началах, кроме жены, Корявченкову помогают Павел Бутко, Роман Варваров, Ксения Егорова и Богдан Самар.

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