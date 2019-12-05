"Юзік" взяв у помічниці власну дружину
Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більш відомий під "кварталівським" псевдонімом "Юзік", має аж 8 помічників. З них – троє отримують за свою роботу зарплату.
Серед помічників Корявченкова опинилася його дружина Тетяна. Щоправда, їй парламентар гроші не платить: дружина працює у нього на громадських засадах. Про це інформує громадський рух "Чесно".
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Активісти відзначають, що Тетяна Корявченкова активно постить у фейсбуці інформацію про нардепів від "Слуги народу" та президента Володимира Зеленського.
Подружжя Корявченкових/ фото з соцмереж
Сам Корявченков пояснив призначення дружини помічницею так:
Вона закінчила Криворізький економічний інститут. Займається, допомагає.
Загалом у Юрія Корявченкова 8 помічників-консультантів. З них платно працюють Ірина Жеретовська, Олександр Савченко та Яніна Солнцева.
Жеретовська була секретаркою дільничної виборчої комісії у Кривому Розі. Савченко – юрист, депутат Довгинцівської районної в місті Кривий Ріг ради 7 скликання від "Партії ветеранів Афганістану". Солнцева ж була офіційною спостерігачкою у 32-му окрузі, на момент парламентських виборів ніде не працювала.
На громадських засадах, окрім дружини, Корявченкову допомагають Павло Бутко, Роман Варваров, Ксенія Єгорова та Богдан Самар.
Чим у парламенті вже встиг відзначитися Корявченков
- У перший гучний скандал "Юзік" потрапив, коли роздавав квитки на концерт "95 кварталу" у стінах парламенту.
- Згодом був касетний скандал: однопартієць Корявченкова, Поляков, оприлюднив 4-хвилинний аудіозапис, на якому нібито "Юзік", розмовляє з керівником поліції Кривого Рогу і згадує місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова. У розмові також кілька разів згадується Державне бюро розслідувань. Юрій Корявченков згодом підтвердив, що у вересні спілкувався з правоохоронцями Кривого Рогу, проте заявив, що розмова стосувалася нелегального грального бізнесу та боротьби з наркоторгівлею. Він заперечив, що погрожував залучити правоохоронні органи проти опонентів чинної влади.
- А ще "Юзік" допомагав своєму колезі Стефанчуку. Корявченков будив товариша, який відверто куняв на засіданні Ради.