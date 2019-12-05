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      "Юзік" взяв у помічниці власну дружину

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      "Юзік" взяв собі у помічниці дружину / фото із соцмереж

      Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більш відомий під "кварталівським" псевдонімом "Юзік", має аж 8 помічників. З них – троє отримують за свою роботу зарплату.

      Серед помічників Корявченкова опинилася його дружина Тетяна. Щоправда, їй парламентар гроші не платить: дружина працює у нього на громадських засадах. Про це інформує громадський рух "Чесно".

      Кумедне: Депутат "Слуги народу" Стефанчук заснув у Раді: "Юзік" прийшов на допомогу – відео

      Активісти відзначають, що Тетяна Корявченкова активно постить у фейсбуці інформацію про нардепів від "Слуги народу" та президента Володимира Зеленського.


      Подружжя Корявченкових/ фото з соцмереж

      Сам Корявченков пояснив призначення дружини помічницею так:

      Вона закінчила Криворізький економічний інститут. Займається, допомагає.

      Загалом у Юрія Корявченкова 8 помічників-консультантів. З них платно працюють Ірина Жеретовська, Олександр Савченко та Яніна Солнцева.

      Жеретовська була секретаркою дільничної виборчої комісії у Кривому Розі. Савченко – юрист, депутат Довгинцівської районної в місті Кривий Ріг ради 7 скликання від "Партії ветеранів Афганістану". Солнцева ж була офіційною спостерігачкою у 32-му окрузі, на момент парламентських виборів ніде не працювала.

      На громадських засадах, окрім дружини, Корявченкову допомагають Павло Бутко, Роман Варваров, Ксенія Єгорова та Богдан Самар.

      Чим у парламенті вже встиг відзначитися Корявченков

      • У перший гучний скандал "Юзік" потрапив, коли роздавав квитки на концерт "95 кварталу" у стінах парламенту.
      • Згодом був касетний скандал: однопартієць Корявченкова, Поляков, оприлюднив 4-хвилинний аудіозапис, на якому нібито "Юзік", розмовляє з керівником поліції Кривого Рогу і згадує місцевих політиків Юрія Вілкула і Костянтина Глібова. У розмові також кілька разів згадується Державне бюро розслідувань. Юрій Корявченков згодом підтвердив, що у вересні спілкувався з правоохоронцями Кривого Рогу, проте заявив, що розмова стосувалася нелегального грального бізнесу та боротьби з наркоторгівлею. Він заперечив, що погрожував залучити правоохоронні органи проти опонентів чинної влади.
      • А ще "Юзік" допомагав своєму колезі Стефанчуку. Корявченков будив товариша, який відверто куняв на засіданні Ради.
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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Верховна Рада Квартал 95
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