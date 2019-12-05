"Юзік" взяв у помічниці власну дружину

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, більш відомий під "кварталівським" псевдонімом "Юзік", має аж 8 помічників. З них – троє отримують за свою роботу зарплату.

Серед помічників Корявченкова опинилася його дружина Тетяна. Щоправда, їй парламентар гроші не платить: дружина працює у нього на громадських засадах. Про це інформує громадський рух "Чесно".

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Активісти відзначають, що Тетяна Корявченкова активно постить у фейсбуці інформацію про нардепів від "Слуги народу" та президента Володимира Зеленського.



Подружжя Корявченкових/ фото з соцмереж

Сам Корявченков пояснив призначення дружини помічницею так:

Вона закінчила Криворізький економічний інститут. Займається, допомагає.

Загалом у Юрія Корявченкова 8 помічників-консультантів. З них платно працюють Ірина Жеретовська, Олександр Савченко та Яніна Солнцева.

Жеретовська була секретаркою дільничної виборчої комісії у Кривому Розі. Савченко – юрист, депутат Довгинцівської районної в місті Кривий Ріг ради 7 скликання від "Партії ветеранів Афганістану". Солнцева ж була офіційною спостерігачкою у 32-му окрузі, на момент парламентських виборів ніде не працювала.

На громадських засадах, окрім дружини, Корявченкову допомагають Павло Бутко, Роман Варваров, Ксенія Єгорова та Богдан Самар.

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