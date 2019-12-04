Депутат "Слуги народу" Стефанчук заснув у Раді: "Юзік" прийшов на допомогу – відео
Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Стефанчук заснув під час засідання Верховної Ради.
Поки за трибуною парламенту виступав його колега, Микола Стефанчук дрімав.
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Юрій Корявченков допоміг колезі по фракції не проспати обговорення законодавчої ініціативи і розбудив його.
Дивіться відео, як депутат Стефанчук задрімав у парламенті:
Що відомо про Миколу Стефанчука38-річний Стефанчук – родом з Хмельницького. Обраний в Раду по 187-му мажоритарному округу.
Один з авторів команди КВН "Три товстуни". Чемпіон Хмельницької області з пауерліфтингу (2006 рік).
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