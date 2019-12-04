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      Депутат "Слуги народа" Стефанчук заснул в Раде: "Юзик" пришел на помощь – видео

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      Нардеп Николай Стефанчук задремал в парламенте / скриншот

      Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады.

      Пока за трибуной парламента выступал его коллега, Николай Стефанчук дремал.

      Это интересно: Не соглашаешься с фракцией – выходи: "слугам народа" раздали этический кодекс партии

      Юрий Корявченков помог коллеге по фракции не проспать обсуждение законодательной инициативы и разбудил его.

      Смотрите видео, как депутат Стефанчук задремал в парламенте:

      Что известно о Николае Стефанчуке38-летний Стефанчук – родом из Хмельницкого. Избранный в Раду по 187-му мажоритарному округу.

      Один из авторов команды КВН "Три толстяка". Чемпион Хмельницкой области по пауэрлифтингу (2006 год).

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Курьезные новости Слуга народа
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