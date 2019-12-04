Депутат "Слуги народа" Стефанчук заснул в Раде: "Юзик" пришел на помощь – видео
Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Стефанчук заснул во время заседания Верховной Рады.
Пока за трибуной парламента выступал его коллега, Николай Стефанчук дремал.
Это интересно: Не соглашаешься с фракцией – выходи: "слугам народа" раздали этический кодекс партии
Юрий Корявченков помог коллеге по фракции не проспать обсуждение законодательной инициативы и разбудил его.
Смотрите видео, как депутат Стефанчук задремал в парламенте:
Что известно о Николае Стефанчуке38-летний Стефанчук – родом из Хмельницкого. Избранный в Раду по 187-му мажоритарному округу.
Один из авторов команды КВН "Три толстяка". Чемпион Хмельницкой области по пауэрлифтингу (2006 год).
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии