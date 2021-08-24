К 30-летию Независимости: "Я піду в далекі гори" впервые зазвучала на сингальском языке

Украинцы, проживающие в Шри-Ланке, вместе с местной общиной представили музыкальный клип на песню Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори". По случаю 30-летия Независимости Украины хит зазвучал на сингальском языке.

О видеопоздравлении украинской песней на сингальском языке к 30-й годовщине Независимости сообщило в сети Посольство Украины в Республике Индия.

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"Я піду в далекі гори" зазвучала на сингальском языке

Украинцы в Шри-Ланке вместе с местной общиной записали клип на песню Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори". Композицию исполнили украинка Adari Daria (Дарья Токолова) и местный исполнитель Ryo Hera (Ranga Herath).

Снимали видео на территории озера Сембуватта, что в Центральной Провинции, оно напоминает карпатский Синевир. Проект удалось реализовать при поддержке Посольства Украины в Индии (по совместительству – Шри-Ланке) и при содействии правительства Шри-Ланки.

Детали процесса съемок клипа

Автор идеи и координатор проекта Владимир Притула рассказал, что на съемочной площадке было лишь 12 человек (половина – ланкийцы). По его словам, в каждом элементе проекта пытались показать диалог культур.

Например, слова песни Владимира Ивасюка впервые поются ланкийцем. Небольшой кусок переведен на местный сингальский язык,

- отметил он.

Основной мотив композиции – человек готов приложить все возможные усилия для достижения своей цели – будь ли любви, или же независимости своей Родины.

В то же время в музыкальной части, пояснил Притула, создали новую аранжировку – к известной мелодии добавили тропические ритмы: "Сочетание классических инструментов с местными обеспечило глубину и объем звучания".

Во время съемок видео пытались изобразить микс культур 2 стран в каждом кадре: заворачивание вареников в банановые листья, сочетание в образе Рио Херы украинской вышиванки с ланкийским мужской одеждой – саронгом, в женском образе костюмерша соединила украинские мотивы с элементами ланкийского сари и венком из тропических цветов.

К слову, проект реализовали полностью на волонтерских началах.

"Я піду в далекі гори" на сингальском языке: смотрите видео

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