К Белому дому несут игрушки и фото детей, погибших от рук России
7 марта 2022 , 00:09Читати новину українською
Источник:твиттер Остапа Ярыша
В войне с Россией, которая продолжается 11 дней, к сожалению, погибли несколько десятков детей. В Вашингтоне почтили память невинных жизней, которые отобрали российские изверги.
К воротам Белого дома небезразличные несут цветы, игрушки и фото тех, чью жизнь оборвала война. Орки цинично стреляют по мирным домам и расстреливают машины с людьми.
Заметьте Зеленская показала фото детей, которых убили россияне, и призвала закрыть небо
В Вашингтоне чтят погибших в войне с Россией украинских детей / Фото Остапа Ярыша
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