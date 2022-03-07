К Белому дому несут игрушки и фото детей, погибших от рук России

В войне с Россией, которая продолжается 11 дней, к сожалению, погибли несколько десятков детей. В Вашингтоне почтили память невинных жизней, которые отобрали российские изверги.

К воротам Белого дома небезразличные несут цветы, игрушки и фото тех, чью жизнь оборвала война. Орки цинично стреляют по мирным домам и расстреливают машины с людьми.

Заметьте Зеленская показала фото детей, которых убили россияне, и призвала закрыть небо



В Вашингтоне чтят погибших в войне с Россией украинских детей / Фото Остапа Ярыша

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