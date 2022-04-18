Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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"Всего в составе группировок к выполнению боевых задач на территории Украины привлечено 87 батальонных тактических групп противника", – сообщили в Генштабе.

Стоит заметить, что российские военные завершают создание наступательной группировки в Восточной операционной зоне. Враг также не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

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