Про це мовиться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

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"Всього у складі угруповань до виконання бойових завдань на території України залучено 87 батальйонних тактичних груп противника", – повідомили у Генштабі.

Варто зауважити, що російські військові завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Ворог також не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

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