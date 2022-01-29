Не тільки тому, що будуть морози і російським танкам буде легше пересуватися замерзлими українськими полями. Ще й тому, що саме 21 лютого спливає для Путіна заборона, накладена йому на війну Китаєм.

Интересно Пекин может повлиять на Москву, – экс-глава МИД предположил, нападет ли Россия в феврале

До чого там Китай

З 4 до 20 лютого триватимуть зимові Олімпійські ігри. Тамтешньому лідеру Сі Цзіньпіню дуже не сподобався варіант розвитку подій, коли російський наступ відвертає увагу світових ЗМІ від його тріумфу.

Тому, мовляв, він Путіну й заборонив "рипатися" до закриття Олімпіади. Глава Кремля мусив послухатися.

Напевно, тому, що ще не всю готівку отримав від китайців за продані Пекіну російські території Сибіру і Далекого Сходу, де зараз повним ходом триває м'яка китайська окупація. Якщо наступ буде, то 21 лютого, бо в Китаї – Олімпіада.

Звідки і як Росія атакуватиме

Питання номер два, звідки і в який спосіб Росія атакуватиме. Найімовірніший розвиток подій – з території Білорусі. Звідти такі припущення:

по-перше, росіяни так зроблять, щоб перекласти на білорусів відповідальність за війну (адже формально Росія доєднається трохи пізніше, начебто стане на захист Союзної Білорусі, з якого вона, мовляв, зв'язана чисельними домовленостями);

по-друге, саме до Білорусі наразі активно передислоковують російські війська. Формально це роблять начебто для проведення спільних військових навчань "Союзная решимость 2022", які завершуються 20 лютого.

До цього часу під приводом навчань на території Білорусі і концентруватимуться російські війська, щоб 21 лютого (штовхаючи перед собою живий щит з силовиків Лукашенка) перейти кордони на Півночі України.

Повний випуск "Pro новини" за 28 січня: дивіться відео

Як Путін пояснює вторгнення

Питання номер три, чому Путін планує вторгнення в Україну, точніше, як саме він його пояснює. Отже, офіційна кремлівська версія така.

Росія дуже занепокоєна розширенням НАТО. Росія дуже боїться. що цей "ворожий" їй військово-політичний блок тепер наближається до її кордонів. Москва дуже нервує, що НАТівські бази та ракети з'являться в Харкові та Сумах (а ще в Донецьку та Луганську).

Відповідно, щоб такого не сталося, Росія і вимагає від країн НАТО собі письмових гарантій, що Україну не візьмуть до Альянсу.

Оскільки країни НАТО і США також відповіли на це Кремлю категоричною відмовою, то Росії, мовляв, і не лишається жодного іншого вибору, окрім як завдати удару на випередження.

Читайте также Убедятся, что Россия – агрессивный зверь, – Стефанишина о письменном ответе НАТО Кремлю

Хоче завдати удар на випередження

Звісно, винятково для самозахисту і з міркувань власної безпеки. Мовляв, Росія і змушена буде силою зробити з України собі буферну від НАТО зону.

Росія, отримавши цього тижня чергову відмову в гарантіях не прийняття України до НАТО, змушена буде, мовляв, силою собі ті гарантії забезпечити "вторгненням в Україну".

Я розповідаю це не для того, щоб налякати чи посіяти паніку, а лише для того, щоб підготувати вас до того, чому російської вакханалії із вторгненням не станеться.

Хто і як не дозволить Путіну вчити напад

Є ознаки, що Путіна відмовлять і не дозволять йому вчинити повномасштабне вторгнення в Україну.

Навички бойових дій і ненависть до "русні"

По-перше, українці точно не чекають російську армію з хлібом й сіллю. Ми не дуже налякані наступом, не збираємося ані відступати, ані здаватися. Ми точно чинитимемо спротив.

Для цього в нас є і мотивація, і всі можливості, і досвід. Ми маємо не тільки 200 тисяч навченої армії. У резерві – майже пів мільйона військових АТО, які пройшли війну, набули на Сході навичок ведення бойових дій і ненависті до "русні".

Ще у нас – пів мільйона нацгвардійців, прикордонників, поліцейських та працівників Служби безпеки. Це ті, хто точно знають, принаймні, з якого боку тримати автомат, тому й вони боронитимуть свою землю вельми успішно.

Володимир Зеленський закликав не панікувати: дивіться відео



У нас також кілька мільйонів цивільних українців, готових узяти до рук зброю у разі потреби. Особливих навичок цивільні, на жаль, не мають, але, сподіваюсь, тренування тероборони хоча б трохи зможе виправити цей недолік.

Тобто проти стотисячної російської армії, яка наразі накопичена на наших кордонах, в нас, як мінімум, мільйон готових до бою досвідчених армійців: разом із ЗСУ, Нацгвардією, поліцейськими, працівниками СБУ, резервістами, теробороною та військовими АТО.

Для росіян – відверте самогубство

Відповідно, за таких розкладів, йти росіянам в атаку буде відвертим самогубством і нам реально треба буде хвилюватися, де і в який спосіб їх усіх ховати в нашому чорноземі.

Україна має союзників

По-друге, в обороні нашої держави ми маємо союзників, які постачають нам сучасну зброю шаленими темпами. Лише цього тижня ми отримали й розвезли по війську, щоб навчатися:

200 тисяч британських гранатометів NLAW;

300 Javelin від американців;

кілька десятків – від країн Балтії.

Ті 300 американських переносних багаторазових протитанкових установок – це, мінімум, в 7 разів більше, ніж ми до того мали Javelin. Тобто за тиждень наша потенційна спроможність відбити наступ росіян зросла реально в рази.

Не всі союзники потішили

На жаль, не всі союзники нас потішили. Знову маємо претензії до Німеччини, в якої раніше просили кораблі та гармати, а отримали гроші на мобільний шпиталь. В якої просили 100 тисяч шоломів та бронежилетів, а отримали лише обіцянку на 5 тисяч шоломів.

Обратите внимание Украина помогла бы Германии, если бы Россия на нее напала, – Зеленский

Нарешті ми зрозуміли, звідки в Німеччини таке небажання нам допомагати. Ми думали, що їхні політики, може, усі – на зарплаті в Путіна. Але, виявляється, вони просто виконують наказ від своїх виборців.

Зверніть увагу! Соціологи влаштували опитування, згідно із яким 60% німців проти того, щоб давати Україні зброю, ще 20% процентів не мають власної думки щодо цього. Лише один з 5 опитаних сказав, що, можливо, треба прислухатися до запитів офіційного Києва про допомогу.

Тобто небажання нам допомагати у війні з Росією – це не просто забаганка німецької політичної верхівки, а принципова позиція усіх німців загалом: як можновладців, так і більшої частини пересічних громадян.



Німеччина, як союзниця, не дуже потішила Україну / Фото Unsplash

Скандальна заява головнокомандувача ВМФ

Хоча для балансу зазначу, що не варто усіх німців "під одну гребінку чесати". Є там такі, як їхніх головнокомандувач Військово-морський сил.

Він заявив, що Крим, мовляв, російський назавжди і що з Путіним треба дружити. Однак є в Німеччині і такі, як журналісти німецького Bild, які "підняли" цю заяву і це коштувало адміралу посади.

Также читайте "Москва – не враг": вслед за командующим ВМС Германии за Россию вступился премьер Баварии

Отже, по-перше, ми самі готові чинити Путіну спротив, по-друге, союзники нам в цьому допомагають і нас озброюють.

Є і по-трете, не менш важливе, вони в інший спосіб міцно тиснуть на Путіна – дипломатичними погрозами санкцій. Одна з таких – свіжа погроза – це зупинити російський "Північний потік-2" у разі вторгнення в Україну.

Чому загроза зупинити трубопровід дуже важлива та які підсумки зустрічі в нормандському форматі – дивіться у повному випуску "Pro новини" на ютубі 24 каналу.