Европа пока не заинтересована в быстром падении России

Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он объяснил, что моментальное падение России предполагает много неуверенности, в первую очередь насчет того, в чьих руках окажется огромное количество разнообразного российского вооружения.

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В частности, речь идет и о ядерном оружии. Европа не понимает, кто возьмет на себя контроль над всем этим арсеналом по сценарию с развалом российского государства.

Да, сейчас Путин, он диктатор, он маньяк, но это оружие находится под его контролем. Они знают, что она не попадет к каким-либо фундаменталистам, террористам на Востоке, то есть плюс-минус ситуация контролируемая,

– рассказал Иван Ступак.

Не менее важен и вопрос российских беженцев и мигрантов, большое количество которых обязательно появится, если Россия сейчас рухнет. Большинство из них отправятся именно в страны Европы, которым придется соответствующим образом принимать этих людей. А это стоит огромных денег.

К примеру, когда Советский Союз развалился, Европа и США были вынуждены кормить его выходцев и присылать гуманитарную помощь странам, которые появились на карте вместо СССР. Это создало повышенную нагрузку на экономику и госбюджеты этих стран, и то же будет происходить и сейчас, если Россия вдруг исчезнет.

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Понимая это, европейцы мыслят несколько шагов вперед и пытаются спрогнозировать ситуацию. Лучший вариант для них – это "ласковое" падение государства-агрессорки.

"Чтобы какой-нибудь адекватный лидер перехватил власть и сохранил контроль над вооружением, над криминалитетом, над ядерным вооружением", - отметил эксперт.

Иван Ступак объяснил, почему Европа осторожно относится к быстрому развалу России: смотрите видео