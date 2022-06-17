Європа наразі не зацікавлена у швидкому падінні Росії

Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він пояснив, що моментальне падіння Росії передбачає багато непевності, насамперед щодо того, в чиїх руках опиниться величезна кількість різноманітного російського озброєння.

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Зокрема, йдеться і про ядерну зброю. Європа не розуміє, хто візьме на себе контроль над всім цим арсеналом за сценарію з розвалом російської держави.

Так, зараз Путін, він диктатор, він маніяк, але ця зброя перебуває під його контролем. Вони знають, що вона не потрапить до якихось фундаменталістів, терористів на Сході, тобто плюс-мінус ситуація контрольована,

– розповів Іван Ступак.

Не менш важливим є й питання російських біженців та мігрантів, велика кількість яких обов'язково з'явиться, якщо Росія зараз рухне. Більшість з них вирушать саме до країн Європи, яким доведеться відповідним чином приймати цих людей. А це коштує величезних грошей.

До прикладу, коли розвалився Радянський Союз, Європа та США були вимушені годувати його вихідців та надсилати гуманітарну допомогу країнам, які з'явилися на карті замість СРСР. Це створило підвищене навантаження на економіку та держбюджети цих країн, і те ж саме відбуватиметься й зараз, якщо Росія раптом зникне.

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Розуміючи це, європейці мислять на кілька кроків вперед і намагаються спрогнозувати ситуацію. Найкращий варіант для них – це "лагідне" падіння держави-агресорки.

"Щоб якийсь адекватний лідер перехопив владу і зберіг контроль над озброєнням, над криміналітетом, над ядерним озброєнням", – зауважив експерт.

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