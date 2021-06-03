К чему приведет принятие законопроекта об олигархах: опрос

Законопроект Владимира Зеленского о деолигархизации уже передали на рассмотрение в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Несмотря на то, что это является важным шагом на пути деолигархизации, он вызывает немало опасений.

Так, секретарь СНБО Алексей Данилов, назвал этот законопроект беспрецедентным в истории Украины. В то же время этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.

Важно Законопроект Зеленского об олигархах уже поступил на рассмотрение комитета Рады

Что предусматривает законопроект об олигархах

В документе 13 страниц и 10 статей. Текст законопроекта уже обнародовали на сайте Верховной Рады. По словам Зеленского, этот документ является одним из приоритетов. Его задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Как сказал советник председателя Офиса Президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк, этот документ призван:

защитить общество от деструктивного влияния олигархов;

изменить традиционную систему теневых взаимоотношений между олигархами и публичными политическими субъектами.

Подоляк добавил, что декларированию подлежит даже сам факт контактов между олигархом и чиновниками, депутатами, судьями, обладателями высших воинских званий, руководителями политических органов.