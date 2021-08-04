Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако о каком именно партнере говорится – не уточнил.

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Количество участников уже ушло на четвертый десяток

Украинский чиновник отметил, что количество участников саммита уже достигла 31. "Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", – подчеркнул глава МИД.

Накануне у Зеленского рассказали, что некоторые страны до последнего держат в секрете свое участие в Крымской платформе. Все – из-за давления со стороны России.

Справка. Свое участие в саммите уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея. Всего таких стран – 29.

Что известно о Крымской платформе