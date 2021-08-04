Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Однако о каком именно партнере говорится – не уточнил.
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Количество участников уже ушло на четвертый десяток
Украинский чиновник отметил, что количество участников саммита уже достигла 31. "Работаем над дальнейшим расширением ядра международной коалиции за освобождение Крыма", – подчеркнул глава МИД.
Накануне у Зеленского рассказали, что некоторые страны до последнего держат в секрете свое участие в Крымской платформе. Все – из-за давления со стороны России.
Что известно о Крымской платформе
- Впервые о Крымской платформе заговорили еще в сентябре 2020 года. Ее создание тогда анонсировал Владимир Зеленский.
- Цель инициативы – консолидация сил по деоккупации Крыма. Первый саммит состоится 23 августа в рамках празднования Дня Независимости.
- Отметим, что Евросоюз на саммите Крымской платформы будет представлять Жозеп Боррель, а США – министр транспорта Питер Буттиджедж.