Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Однак про якого саме партнера мовиться – не уточнив.

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Кількість учасників вже пішла на четвертий десяток

Український урядовець наголосив, що кількість учасників саміту вже досягла 31. "Працюємо над подальшим розширенням ядра міжнародної коаліції за звільнення Криму", – підкреслив очільник МЗС.

Напередодні у Зеленського розповіли, що деякі країни до останнього тримають в секреті свою участь у Кримській платформі. Все – через тиск з боку Росії.

Довідка. Свою участь у саміті вже підтвердили США, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея. Загалом таких країн – 29.

Що відомо про Кримську платформу