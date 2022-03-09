Между тем москвичи срочно побежали к банкоматам – чтобы успеть снять хоть какие-то деньги. Видео в доказательство этого опубликовали в сети.

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Россияне побежали к банкоматам

В Москве – очереди в банкоматы даже ночью. Почти как в мавзолей. Почему так?

Потому что Центробанк России запретил банкам продавать валюту населению.

И запретил выдавать со счетов свыше 10 тысяч долларов.

Евро вообще снять невозможно – разве что в эквиваленте в долларах или рублях.

Запад, напомним, еще раньше запретил завозить в Россию наличную валюту.

Санкции действуют!

Видео из Москвы – показательная очередь к банкомату: