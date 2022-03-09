А тим часом щонайменше москвичі терміново побігли до банкоматів – аби встигнути зняти бодай якісь гроші. Відео на доказ цього опублікували у мережі.
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Росіяни побігли до банкоматів
У Москві – черги до банкоматів навіть уночі. Майже як до мавзолею. Чому так?
- Бо Центробанк Росії заборонив банкам продавати валюту населенню.
- І заборонив видавати з власних рахунків понад 10 тисяч доларів.
- Євро взагалі зняти неможливо – хіба в еквіваленті у доларах чи рублях.
Захід, нагадаємо, ще раніше заборонив завозити до Росії готівкову валюту.
Санкції діють!
Відео з Москви – показова черга до банкомата:
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