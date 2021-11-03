Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. По его словам, в ближайшее время ждать новых изменений не стоит.

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"Называли немного больше фамилий, но надо понимать, что вопрос увольнения – это и вопрос назначения. Соответственно, нужно найти человека, который будет эффективным и будет пользоваться доверием, будет иметь профессиональный бекграунд. Это не так просто. Сейчас уволились те должности, на которые есть кандидаты", – объяснил политолог.

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Петренко не исключает, что другие кадровые изменения будут. Однако, вероятно, уже в 2022 году.

К Марине Лазебной (министру социальной политики – 24 канал) остаются вопросы. Насчет Александра Ткаченко (министр культуры – 24 канал) я не думаю. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня, его не очень обсуждают. Есть, конечно, определенные информационные упоминания об этом, но это больше заинтересованные группы, чем реальные обсуждения на Банковой, правительстве и вообще в системе власти. Игор Петренко Политолог и доктор политических наук

По словам политолога, у президента Владимира Зеленского есть весь подход к кадровым изменениям. Речь идет о том, что он позволяет человеку работать и показать свою эффективность, а потом дает еще шанс.

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