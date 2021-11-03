Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. По его словам, в ближайшее время ждать новых изменений не стоит.
К теме "Министропад": кто получит кресла в Кабмине Шмыгаля вместо уволенных чиновников
"Называли немного больше фамилий, но надо понимать, что вопрос увольнения – это и вопрос назначения. Соответственно, нужно найти человека, который будет эффективным и будет пользоваться доверием, будет иметь профессиональный бекграунд. Это не так просто. Сейчас уволились те должности, на которые есть кандидаты", – объяснил политолог.
Кто из министров может пойти следующим
Петренко не исключает, что другие кадровые изменения будут. Однако, вероятно, уже в 2022 году.
К Марине Лазебной (министру социальной политики – 24 канал) остаются вопросы. Насчет Александра Ткаченко (министр культуры – 24 канал) я не думаю. Пока этот вопрос не стоит в повестке дня, его не очень обсуждают. Есть, конечно, определенные информационные упоминания об этом, но это больше заинтересованные группы, чем реальные обсуждения на Банковой, правительстве и вообще в системе власти.
По словам политолога, у президента Владимира Зеленского есть весь подход к кадровым изменениям. Речь идет о том, что он позволяет человеку работать и показать свою эффективность, а потом дает еще шанс.
Отставки в Кабинете Министров: что известно
- В отставку ушли 5 руководителей министерств.
- Это сделал Роман Абрамовский, занимавший должность Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с июня 2020 года.
- Верховная Рада проголосовала за увольнение с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко.
- С должности вице-премьер-министра – министра реинтеграции временно оккупированных территорий ушел Алексей Резников.
- Покинули должности и Олег Уруский, бывший вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, и Андрей Таран – министр обороны.