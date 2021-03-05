Несмотря на карантин из-за коронавируса, мэрия Москвы разрешила коммунистам провести уличную акцию в центре города. В российской столице отметили 68-ю годовщину смерти Сталина.

Организаторы хотели собрать на Красной площади до 1 000 человек. Однако местные власти разрешения на это не дали.

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В Москве отметили смерть Сталина

Кроме того коммунистам не позволили пройтись шествием с транспарантами и другой внешней агитацией.

По информации "Белсат", утром Красную площадь загородили забором, туда прибыла полиция. Сперва к могиле Сталина пускали по спискам. Впоследствии вход открыли для всех желающих.

Акцию посетили, в частности, главный коммунист Госдумы России Геннадий Зюганов, а также украинофоб Никита Джигурда.

Либер*сня делает все, чтобы дискредитировать имя великого человека. Это зависит от нас с вами – будем ли мы сопротивляться этому, передадим ли юному поколению квинтэссенцию трудов Сталина, которые актуальны как никогда,

– заявил Джигурда.

Кроме того, журналисты заметили на Красной площади женщину с огромным портретом кровавого вождя.

Напомним, кровавый лидер СССР умер 5 марта 1953 года.

Что известно о Сталине?

Иосиф Сталин (Джугашвили) получил власть в СССР в 1920-х после смерти Ленина. Он ответственен за индустриализацию и коллективизацию, во время которой, погибли от 6 до 10,8 миллиона человек. При его руководстве организовали систему ГУЛАГ. Кроме того, он устроил массовые политические репрессии и насильственные переселения народов.



В Москве отметили годовщину смерти Сталина / Фото "Вот Так" В Москве отметили годовщину смерти Сталина / Фото "Вот Так"

К могиле Сталина шли по списку / Фото "Вот Так"