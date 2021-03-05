Попри карантин через коронавірус, мерія Москви дозволила комуністам провести вуличну акцію в центрі міста. У російські столиці відзначили 68-у річницю смерті Сталіна.

Організатори хотіли зібрати на Красній площі до 1 000 людей. Однак місцева влада дозволу на це не дала.

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У Москві відзначили смерть Сталіна

Крім, того комуністам не дозволили пройтися ходою з транспарантами й іншою зовнішньою агітацією.

За інформацією "Белсат", вранці Красну площу загородили парканом, туди прибула поліція. Спершу до могили Сталіна пускали за списками. Згодом вхід відкрили для всіх охочих.

Акцію відвідали, зокрема, головний комуніст Держдуми Росії Геннадій Зюганов, а також українофоб Нікіта Джигурда.

Лібер*сня робить все, щоб дискредитувати ім'я великої людини. Це залежить від нас з вами – чи будемо ми чинити опір цьому, чи передамо юному поколінню квінтесенцію праць Сталіна, які актуальні як ніколи,

– заявив Джигурда.

Крім того, журналісти помітили на Красній площі жінку з величезним портретом кривавого вождя.

Нагадаємо, кривавий лідер СРСР помер 5 березня 1953 року.

Що відомо про Сталіна? Йосип Сталін (Джугашвілі) отримав владу в СРСР у 1920-х після смерті Леніна. Він відповідальний за індустріалізацію та колективізацію, під час якої, загинули від 6 до 10,8 мільйона людей. За його керівництва організували систему ГУЛАГ. Крім того, він влаштував масові політичні репресії та насильницькі переселення народів.



У Москві відзначили річницю смерті Сталіна / Фото "Вот Так" У Москві відзначили річницю смерті Сталіна / Фото "Вот Так"

До могили Сталіна йшли за списком / Фото "Вот Так"