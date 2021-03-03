Активісти "Молодої гвардії Єдиної Росії" поклали квіти на могилу гітлерівських солдатів. Так вони провели акцію, що була присвячена пам'яті героїв.

Малогвардійці орського відділення вважали, що в Другій світовій війні Угорщина воювала на боці СРСР. Скандал з покладанням квітів прокоментували навіть у керівництві відповідної області.

До теми Ремонт-руйнування: у Росії комунальники замість укріплення вежі звалили її на авто – відео

Деталі "вшанування"

Вони поклали квіти на братську могилу угорських військовополонених в селищі Мостобуд, а потім – до меморіальної дошки на будинку, де жив герой СРСР Анатолій Пузіков.

Згодом так звані молоді політики відзвітували про виконану роботу у соцмережах – опублікували 2 фото і текст із закликом "разом шанувати історію і пам'ятати, що війна закінчена лише тоді, коли поховано останнього солдата".

Через деякий час вони видалили публікації.

Зверніть увагу! У роки війни і після неї в Орську діяв табір для військовополонених, де перебували як німці, так і угорці, румуни та японці – померлих в полоні ховали в братських могилах. На початку 2000-х років нащадки загиблих встановили на місцях масових поховань надгробні камені.

Участь Угорщини у Другій світовій війні: коротко