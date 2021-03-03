Почтили союзников Гитлера: сторонники Путина перепутали могилы на акции памяти
Активисты "Молодой гвардии Единой России" возложили цветы на могилу гитлеровских солдат. Так они провели акцию, посвященную памяти героев.
Источник:Урал56
Малогвардейцы орского отделения считали, что во Второй мировой войне Венгрия воевала на стороне СССР. Скандал с возложением цветов прокомментировали даже в руководстве соответствующей области.
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Детали "чествования"
Они возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных в поселке Мостострой, а затем – к мемориальной доске на доме, где жил герой СССР Анатолий Пузиков.
Впоследствии так называемые молодые политики отчитались о проделанной работе в соцсетях – опубликовали 2 фото и текст с призывом "вместе чтить историю и помнить, что война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат".
Через некоторое время они удалили публикации.
Участие Венгрии во Второй мировой войне: кратко
- В 1940 году Венгрия подписала "Берлинский пакт", который включил ее во Вторую мировую войну на стороне Германии, Италии и Японии.
- В начале июля 1941 года венгерские войска вступили в бой с 12-й Советской Армией. Впоследствии венгры принимали участие во многих сражениях, где немцы обычно использовали их для охраны коммуникаций и борьбы с партизанами на оккупированных территориях.
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