Активисты "Молодой гвардии Единой России" возложили цветы на могилу гитлеровских солдат. Так они провели акцию, посвященную памяти героев.

Малогвардейцы орского отделения считали, что во Второй мировой войне Венгрия воевала на стороне СССР. Скандал с возложением цветов прокомментировали даже в руководстве соответствующей области.

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Детали "чествования"

Они возложили цветы на братскую могилу венгерских военнопленных в поселке Мостострой, а затем – к мемориальной доске на доме, где жил герой СССР Анатолий Пузиков.

Впоследствии так называемые молодые политики отчитались о проделанной работе в соцсетях – опубликовали 2 фото и текст с призывом "вместе чтить историю и помнить, что война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат".

Через некоторое время они удалили публикации.

Обратите внимание! В годы войны и после нее в Орске действовал лагерь для военнопленных, где находились как немцы, так и венгры, румыны и японцы – умерших в плену хоронили в братских могилах. В начале 2000-х годов потомки погибших установили на местах массовых захоронений надгробные камни.

Участие Венгрии во Второй мировой войне: кратко