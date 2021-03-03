Ремонт-разрушение: в России коммунальщики вместо укрепления башни повалили ее на авто – видео
В Тверской области коммунальщики должны были наладить водоснабжение и укрепить водонапорную башню. Однако ремонт превратился в разрушение, когда тяжелая металлическая конструкция упала.
Источник:телеграм-канал Baza
Сами "горе-рабочие" успели разбежаться и спаслись, однако их транспорту повезло чуть меньше.
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Разрушительный ремонт в России
Все началось с того, что российские коммунальщики имели задачу отремонтировать водонапорную башню в Тверской области, укрепив ее конструкцию.
Однако попытка ремонта оказалась не слишком успешной. Ведь вместо укрепления рабочие повалили водонапорную башню. Она упала прямо на УАЗик, на котором прибыла бригада. Он ремонту и восстановлению уже не подлежит.
Ремонт башни в России завершился ее падением: смотрите видео
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