В Тверской области коммунальщики должны были наладить водоснабжение и укрепить водонапорную башню. Однако ремонт превратился в разрушение, когда тяжелая металлическая конструкция упала.

Сами "горе-рабочие" успели разбежаться и спаслись, однако их транспорту повезло чуть меньше.

Читайте также "Оставь надежду всяк, кто здесь живет": в России жители аварийного дома превратили его в музей

Разрушительный ремонт в России

Все началось с того, что российские коммунальщики имели задачу отремонтировать водонапорную башню в Тверской области, укрепив ее конструкцию.

Однако попытка ремонта оказалась не слишком успешной. Ведь вместо укрепления рабочие повалили водонапорную башню. Она упала прямо на УАЗик, на котором прибыла бригада. Он ремонту и восстановлению уже не подлежит.

Ремонт башни в России завершился ее падением: смотрите видео

Обратите внимание! Ранее 8 российских дипломатов с семьями не могли выехать из Северной Кореи обычным путем из-за остановки сообщения в связи с коронавирусом. Сначала они 32 часа ехали на поезде, далее 2 часа – автобусом до границы. Чтобы добраться до пункта пропуска, дипломатам пришлось пересекать реку Туманная на несамоходной дрезине по железнодорожному мосту.