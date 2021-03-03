У Тверській області комунальники повинні були налагодити водопостачання та укріпити водонапірну вежу. Однак ремонт перетворився у руйнування, коли важка металева конструкція впала.

Самі "горе-робітники" встигли розбігтися і врятувалися, однак їхньому транспорту пощастило трохи менше.

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Руйнівний ремонт у Росії

Усе почалося з того, що російські комунальники мали завдання відремонтувати водонапірну вежу у Тверській області, укріпивши її конструкцію.

Однак спроба ремонту виявилася не надто успішною. Адже замість укріплення робітники повалили водонапірну вежу. Вона впала прямо на УАЗік, на якому прибула бригада. Він ремонту та відновленню вже не підлягає.

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