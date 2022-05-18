К началу июня ажиотаж будет спадать, но цены будут повышаться, – Омельченко о топливе

Рынок нефтепродуктов очень серьезный и сложный, потому что там много игроков и интересов. Сейчас есть спекулянты, которые хотят на этом заработать.

Об этом для 24 канала рассказал директор Энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отметил, что сложно спрогнозировать, когда ситуация с топливом стабилизируется.

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"Думаю, к началу июня это будет постепенно спадать, ажиотаж на заправках, но одновременно цены будут расти", – сказал Омельченко.

Проблемы уменьшатся не сразу

Эксперт подчеркнул, надо понимать, что пока идет война, а наша инфраструктура во многом уничтожена, существуют логистические проблемы, то на 100% стабильного рынка не будет. Однако у правительства есть возможность максимально минимизировать эти сложности и сделать так, чтобы владельцы транспорта могли чувствовать комфорт.

Я ожидаю, что проблемы постепенно уменьшаются, но не сразу,

– считает эксперт.

Омельченко призвал автомобилистов меньше ездить, использовать велосипеды и общественный транспорт, потому что сегодня каждый сэкономленный литр горючего – это шаг к нашей общей победе.

Трейдеры могут манипулировать рынком

Автомобилисты жалуются, что на заправках нет дизеля. Омельченко объяснил, что это вещество, прежде всего, идет на армию и агропромышленный комплекс, поэтому запрос на дизель в эту пору традиционно велик. Однако, отметил эксперт, если разрешат логистические проблемы, то будет более или менее сбалансированное государственное регулирование и проблемы уменьшатся.

По словам эксперта, хорошо, что отказались от госрегулирования предельных цен на горючее, но полностью от этого отказываться нельзя, поскольку рынок может попасть во власть трейдеров. Они могут повышать цены до небес, поэтому правительство должно перейти от жестких административных методов ценового образования к более тонким – как метод антимонопольного регулирования и защиты прав потребителей.

"То, что трейдеры захотят заработать, это не подозрение, а уже факт, потому что продают топливо уже и по 70 гривен за литр, и по 100. А еще перепродают, подделывают чеки, поэтому государство не должно давать спуску и должно жестко наказывать их", – добавляет Омельченко.

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