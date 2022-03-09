Российская колонна застряла на трассе

Пленный Сергей Галкин заявил, что к ним подъезжали украинцы, когда российская колонна стояла на дороге. Он отметил, что местные просили военных уехать домой в Россию.

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К нам подъезжали местные жители и просили уехать. Они просили, чтобы мы уехали домой. Что все у них хорошо, что никакая война не нужна,

– сказал пленник Галкин.

Его прервал пленный Максим Черник, прибавивший, что "никаких фашистов здесь нет".

Как известно, российская пропаганда утверждает о "специальной операции" по "денацификации" Украины.

"Никаких фашистов здесь нет, угнетение народа… Чтобы мы, ребята, возвращались домой и остались живы, чтобы никто нигде не страдал", – резюмировал Галкин.

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