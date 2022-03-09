Російська колона застрягла на трасі

Полонений Сергій Галкін заявив, що до них під'їжджали українці, коли російська колона стояла на дорозі. Він зазначив, що місцеві просили військових поїхати додому в Росію.

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До нас під'їжджали місцеві жителі й просили поїхати. Вони просили, щоб ми поїхали додому. Що все у них добре, що ніяка війна не потрібна,

– сказав полонений Галкін.

Його перервав полонений Максим Черник, який додав, що "ніяких фашистів тут немає".

Як відомо, російська пропаганда стверджує про "спеціальну операцію" по "денацифікації" України.

"Ніяких фашистів тут немає, пригнічення народу… Щоб ми, хлопці, поверталися додому й залишилися живими, щоб ніхто ніде не страждав", – резюмував Галкін.

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