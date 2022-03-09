Російська колона застрягла на трасі
Полонений Сергій Галкін заявив, що до них під'їжджали українці, коли російська колона стояла на дорозі. Він зазначив, що місцеві просили військових поїхати додому в Росію.
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До нас під'їжджали місцеві жителі й просили поїхати. Вони просили, щоб ми поїхали додому. Що все у них добре, що ніяка війна не потрібна,
– сказав полонений Галкін.
Його перервав полонений Максим Черник, який додав, що "ніяких фашистів тут немає".
- Як відомо, російська пропаганда стверджує про "спеціальну операцію" по "денацифікації" України.
"Ніяких фашистів тут немає, пригнічення народу… Щоб ми, хлопці, поверталися додому й залишилися живими, щоб ніхто ніде не страждав", – резюмував Галкін.
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