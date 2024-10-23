Неизвестный с ножом попытался прорваться к Орбану, когда тот выступал

23 октября в Венгрии отмечают начало антисоветских восстаний. Во время торжеств жизнь Виктора Орбана оказалась под угрозой.

Премьер как раз произносил речь по поводу годовщины венгерской революции в парке в Милленарис в Будапеште, когда к нему попытался прорваться незнакомец, пишет Index.

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Провокация во время празднования

Отмечается, что один из присутствующих на церемонии пытался подбежать к Орбану.

Известно, что охрана остановила мужчину, и после короткой стычки увела прочь. Премьер покинул место происшествия в сопровождении охраны. Какими были намерения мужчины, пока неизвестно.

В будапештской полиции тем временем сообщили об инциденте. Там уточнили, что примерно в 11:45 в Милленарисе мужчина пытался сорвать государственную церемонию. Нападающий имел с собой нож для разрезания обоев. Его вывели из помещения, а затем доставили в райотдел полиции. Против него будет возбуждено дело за хулиганство.

Пока неясно, был ли это тот самый человек, который бежал к премьер-министру.

Напомним, что ранее Венгрия получила предупреждение от США о возможных вооруженных провокациях во время акции на годовщину Венгерской революции 1956 года.