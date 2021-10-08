Правительство может собраться на внеочередное заседание
По словам первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, это будет хорошим сигналом, даже если украинская делегация приедет на саммит не с принятыми и подписанными законами, а с законопроектами, принятыми в первом чтении.
К теме Корниенко останется главой "Слуги народа", даже если станет вице-спикером, – Арахамия
"Это хороший сигнал для партнеров, что мы идем нашим курсом евроатлантической интеграции", – резюмировал политик. Напомним, что ранее Корниенко рассказал о съезде партии "Слуга народа" в ноябре 2021 года.
По его мнению, есть необходимость перестраивания работы внутри фракции из-за его возможной смены должности. В СМИ предполагают, что Корниенко могут выбрать первым вице-спикером парламента.
Саммит Украина – ЕС: что известно
- Проведение саммита Украина – Евросоюз запланировано на 12 октября 2021 года.
- Руслан Стефанчук рассказал, что в парламенте могут провести 1 – 2 дополнительных заседания. На них должны обсудить законопроекты в сфере европейской и евроатлантической интеграций.
- На саммите могут подписать соглашение об "открытом небе" с Европейским Союзом.