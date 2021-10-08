Правительство может собраться на внеочередное заседание

По словам первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, это будет хорошим сигналом, даже если украинская делегация приедет на саммит не с принятыми и подписанными законами, а с законопроектами, принятыми в первом чтении.

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"Это хороший сигнал для партнеров, что мы идем нашим курсом евроатлантической интеграции", – резюмировал политик. Напомним, что ранее Корниенко рассказал о съезде партии "Слуга народа" в ноябре 2021 года.

По его мнению, есть необходимость перестраивания работы внутри фракции из-за его возможной смены должности. В СМИ предполагают, что Корниенко могут выбрать первым вице-спикером парламента.

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