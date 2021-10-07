Арахамия прокомментировал вопрос возможного назначения Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады 7 октября. Это случилось после голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
К теме Нардепы выбирают нового спикера и заместителя председателя Рады: онлайн-трансляция заседания
Арахамия прокомментировал возможное назначение Корниенко первым вице-спикером Рады
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не претендует на должность главы партии, которую сейчас занимает Александр Корниенко. Он заверил, что ему "достаточно".
Он (Корниенко – 24 канал) может совмещать эти две должности. Мы с НАПК (Национальным агентством по противодействию коррупции – 24 канал) консультировались,
– заявил Арахамия.
Он также добавил: "Если господина Корниенко поддержит зал, то он будет председателем партии и первым вице-спикером".
Коротко о замене главы и первого вице-спикера Верховной Рады
- 7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. Нардепы 246 голосами проголосовали за его отставку.
- 6 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уже 8 октября у парламента будет новый спикер и первый вице-спикер. По словам Арахамия, Александр Корниенко может стать первым вице-спикером.
- 7 октября фракция "Слуга народа" провела заседание, во время которого нардепы определились с кандидатами на место спикера Верховной Рады и его первого заместителя. На должность председателя делегировали первого вице-спикера Руслана Стефанчука, а на первого заместителя спикера – председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко.
- Кроме того, на должность главы Верховной Рады также претендуют нардепы Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко.