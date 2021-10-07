Арахамія прокоментував питання ймовірного призначення Корнієнка першим віцеспікером Верховної Ради 7 жовтня. Це трапилось після голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади глави Верховної Ради.

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Арахамія прокоментував ймовірне призначення Корнієнка першим віцеспікером Ради

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не претендує на посаду глави партії, яку зараз обіймає Олександр Корнієнко. Він запевнив, що йому "достатньо".

Він (Корнієнко – 24 канал) може поєднувати ці дві посади. Ми з НАЗК (Національним агентством з протидії корупції – 24 канал) консультувалися,

– заявив Арахамія.

Він також додав: "Якщо пана Корнієнка підтримає зала, то він буде головою партії і першим віцеспікером".

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