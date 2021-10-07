Арахамія прокоментував питання ймовірного призначення Корнієнка першим віцеспікером Верховної Ради 7 жовтня. Це трапилось після голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади глави Верховної Ради.
До теми Нардепи обирають нового спікера та заступника голови Ради: онлайн-трансляція засідання
Арахамія прокоментував ймовірне призначення Корнієнка першим віцеспікером Ради
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не претендує на посаду глави партії, яку зараз обіймає Олександр Корнієнко. Він запевнив, що йому "достатньо".
Він (Корнієнко – 24 канал) може поєднувати ці дві посади. Ми з НАЗК (Національним агентством з протидії корупції – 24 канал) консультувалися,
– заявив Арахамія.
Він також додав: "Якщо пана Корнієнка підтримає зала, то він буде головою партії і першим віцеспікером".
Коротко про заміну глави та першого віцеспікера Верховної Ради
- 7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади спікера. Нардепи 246 голосами проголосували за його відставку.
- 6 жовтня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вже 8 жовтня парламент матиме нового спікера та першого віцеспікера. За словами Арахамії, Олександр Корнієнко може стати першим віцеспікером.
- 7 жовтня фракція "Слуга Народу" провела засідання, під час якого нардепи визначилися з кандидатами на місце спікера Верховної Ради та його першого заступника. На посаду голови делегували першого віцеспікера Руслана Стефанчука, а першим заступником спікера – голову партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка.
- Окрім того, на посаду глави Верховної Ради також претендують нардепи Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко.