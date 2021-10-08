Уряд може зібратись на позачергове засідання
За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, це буде хорошим сигналом, навіть якщо українська делегація приїде на саміт не з ухваленими і підписаними законами, а із законопроєктами ухваленими в першому читанні.
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"Це гарний сигнал для партнерів, що ми йдемо нашим курсом євроатлантичної інтеграції", – резюмував політик. Нагадаємо, що раніше Корнієнко розповів про з'їзд партії "Слуга народу" у листопаді 2021 року.
На його думку, є необхідність перелаштування роботи усередині фракції через його можливу зміну посади. У ЗМІ припускають, що Корнієнка можуть обрати першим віцеспікером парламенту.
Саміт Україна – ЄС: що відомо
- Проведення саміту Україна – Євросоюз заплановане на 12 жовтня 2021 року.
- Руслан Стефанчук розповів, що саміту у парламенті можуть провести 1 – 2 додаткові засідання. На них мають обговорити законопроєкти у сфері європейської та євроатлантичної інтеграцій.
- На саміті можуть підписати угоду про "відкрите небо" з Європейським Союзом.