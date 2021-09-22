Про плани парламенту розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Це відбулося під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
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За його словами, наразі майже 40 законопроєктів у сферах євроінтеграції потребують першочергового розгляду. Наразі Рада схвалила 11 документів, розгляд 3 – запланований на цьому пленарному тижні та ще щонайменше 3 – на наступному пленарному тижні.
Які законопроєкти розглянуть до 24 вересня
- "Про адміністративну процедуру",
- "Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України",
- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств".
На пленарному тижні 27 вересня – 1 листопада
- "Про внесення змін до Митного кодексу щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил",
- "Про антидопінгову діяльність у спорті",
- "Про внесення змін до законів України,
- "Про охорону прав на сорти рослин",
- "Про насіння і садивний матеріал".
Стефачук зазначив, що наразі 18 законопроєктів готують до другого читання, 9 проєктів очікують на друге читання, до першого читання готовий лише 1 законопроєкт, і ще 1 – до повторного першого читання.
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Сподіваюсь, що найближчим часом вони з'являться в порядку денному Верховної Ради України,
– наголосив заступник Дмитра Разумкова.
Зауважимо, 23-ій саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня у Києві. На ньому, серед іншого, можуть підписати угоду про "відкрите небо" з Європейським Союзом.