Про плани парламенту розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. Це відбулося під час засідання Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

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За його словами, наразі майже 40 законопроєктів у сферах євроінтеграції потребують першочергового розгляду. Наразі Рада схвалила 11 документів, розгляд 3 – запланований на цьому пленарному тижні та ще щонайменше 3 – на наступному пленарному тижні.

Які законопроєкти розглянуть до 24 вересня

"Про адміністративну процедуру",

"Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України",

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств".

На пленарному тижні 27 вересня – 1 листопада

"Про внесення змін до Митного кодексу щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил",

"Про антидопінгову діяльність у спорті",

"Про внесення змін до законів України,

"Про охорону прав на сорти рослин",

"Про насіння і садивний матеріал".

Стефачук зазначив, що наразі 18 законопроєктів готують до другого читання, 9 проєктів очікують на друге читання, до першого читання готовий лише 1 законопроєкт, і ще 1 – до повторного першого читання.

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Сподіваюсь, що найближчим часом вони з'являться в порядку денному Верховної Ради України,

– наголосив заступник Дмитра Разумкова.

Зауважимо, 23-ій саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня у Києві. На ньому, серед іншого, можуть підписати угоду про "відкрите небо" з Європейським Союзом.

Довідка. Україна та ЄС щороку проводять саміти у Києві та Брюсселі по черзі. Вони відбуваються на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії.