Оккупанты стянули свои силы на два участка вблизи населенного пункта Филатовка. Журналисты сравнили данные спутника по соответствующей местности за 27 апреля и 6 мая. Раньше техники было гораздо меньше.

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Какую именно технику зафиксировал спутник

На соответствующей территории, кроме казарм, расположили состав горюче-смазочных материалов, отметили журналисты.

На снимках спутника было замечено примерно 200 боевых бронированных машин, грузовых и командных автомобилей; крупногабаритную технику, которая как раз и может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

Согласно снимкам спутника, говориться может об одном из трех видов зенитно-ракетных комплексов:

  • ракетной системе залпового огня "Смерч";
  • противовоздушном комплексе С-300;
  • оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер".

Технику соответствующего типа захватчики могут использовать для обстрела позиции украинских защитников.


В апреле техники на местности было гораздо меньше / Фото "Схем"

Заметьте, что в селе Филатовка российские оккупанты расположили казармы своих пограничников еще в 2018 году.

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