Окупанти стягнули свої сили на дві ділянки населеного пункту Філатівка. Журналісти порівняли дані супутника щодо відповідної місцевості за 27 квітня і 6 травня. Раніше техніки було значно менше.

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Яку саме техніку зафіксував супутник

На відповідній території, крім казарм, розташували склад паливно-мастильних матеріалів, зазначили журналісти.

На знімках супутника помітили приблизно 200 бойових броньованих машин та вантажних і командних автомобілів; великогабаритну техніку, яка саме й може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

Згідно зі знімками супутника, мовитись може про один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів:

  • ракетну систему залпового вогню "Смерч";
  • протиповітряний комплекс С-300;
  • оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

Техніку відповідного типу загарбники можуть використати для обстрілу позицій українських захисників.


У квітні техніки на місцевості було набагато менше / Фото "Схем"

Зауважте, що в селі Філатівка російські окупанти розташували казарми своїх прикордонників ще у 2018 році.

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