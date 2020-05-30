Протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда вышли за рамки Миннеаполиса и добрались до столицы страны Вашингтона. Поздно вечером 29 мая протестующие пришли к резиденции президента Дональда Трампа Белого Дома.

О протестах возле резиденции действующего американского президента сообщает издание Bloomberg.

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Люди с протестами прошлись по улицам Вашингтона, были и под Капитолием. Уже под Белым Домом собрались несколько сотен активистов.

Они скандировали ряд лозунгов:

"Нет справедливости, нет мира!";

"Назови мое имя: Джордж Флойд";

"F*ck Trump" ("еб*ть Трампа").

Впоследствии начались столкновения между активистами, которые собрались на протест, и полицейскими, которые держали баррикады перед Белым Домом.

Breaking: The White House is on lockdown due to George Floyd protests outside the building. Demonstrators are being pushed back by the Secret Service after tossing over temporary barricades.#GeorgeFloyd @realDonaldTrump pic.twitter.com/kU5NpnUWej — Jawad Abubakar (@JawadAbubakar7) May 30, 2020

Протестующие забросали копов кирпичами, бутылками, файерами и другими тяжелыми предметами. Время от времени они подбегали к правоохранителям и избивали их. Число пострадавших в столкновениях уточняется.

Forget about the sponsored #RutoWasBought3B, Atwoli and Fake friendship between Raila and Mudavadi.

Minneapolis protests have spread across USA and White House is under siege.

Wanjohi should start giving back what him and his family grabbed. pic.twitter.com/xU18BBAvFl — Zakayo Andere (@ZakayoAndere) May 30, 2020

Watching live streams of the protests at the White House and a black man was hit with a shield even though protesters were being peaceful.

This is exactly how police intentionally try to escalate situations. pic.twitter.com/KO6HjeNJzR — Rae (@angerrae_) May 30, 2020

I see Zidane has joined the protests in America #whitehouse pic.twitter.com/IlOFvGhPjs — Graeme Barnes (@GraemeBarnes82) May 30, 2020

The police have been getting extremely aggressive in front of the White House. I took a nasty blow to the head as these cop started throwing punches at DC residents and the journalists covering their protest of the execution of George Floyd. pic.twitter.com/VLw8TnSWCu — Wyatt Reed (@wyattreed13) May 30, 2020

#Tump may not going to have enough soldiers to stop all the protests. His army is busy looting oil in Syria while his people break into the white house.#dcprotest #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/WFREvdPnPI — Syrian Girl (@Partisangirl) May 30, 2020

BREAKING: Fox News’ @LelandVittert & crew robbed and assaulted while covering protest outside of the White House



pic.twitter.com/dNdemMBbqG — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

I am literally watching a live Instagram protest at the White House there are literally lasers being pointed at people in the cops have literally pointed out multiple times, I am watching multiple Instagram lives and they are all seeing the same thing pic.twitter.com/qGGgnFfNaH — ◐ Delaine 〆 #BlackLivesMatter (@itsnotdelaine) May 30, 2020

Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: коротко

Массовые протесты в Соединенных Штатах Америки стали следствием убийства темнокожего парня Джорджа Флойда. Его при задержании задушил работник полиции.

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Дело сначала хотели "слить". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление. Поэтому сам виноват.

Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что парень не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Зато полицейский, похоже, что получал удовольствие от этого.

Поэтому в США поднялись протесты, а многие звезды поддержали протестующих. Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден.

Убийство Джорджа Флойда: смотрите видео