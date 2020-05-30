К Трампу пришли с протестом из-за убийства Флойда, начались столкновения: видео
Протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда вышли за рамки Миннеаполиса и добрались до столицы страны Вашингтона. Поздно вечером 29 мая протестующие пришли к резиденции президента Дональда Трампа Белого Дома.
О протестах возле резиденции действующего американского президента сообщает издание Bloomberg.
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Люди с протестами прошлись по улицам Вашингтона, были и под Капитолием. Уже под Белым Домом собрались несколько сотен активистов.
Они скандировали ряд лозунгов:
- "Нет справедливости, нет мира!";
- "Назови мое имя: Джордж Флойд";
- "F*ck Trump" ("еб*ть Трампа").
Впоследствии начались столкновения между активистами, которые собрались на протест, и полицейскими, которые держали баррикады перед Белым Домом.
Протестующие забросали копов кирпичами, бутылками, файерами и другими тяжелыми предметами. Время от времени они подбегали к правоохранителям и избивали их. Число пострадавших в столкновениях уточняется.
Убийство Джорджа Флойда и протесты в США: коротко
Массовые протесты в Соединенных Штатах Америки стали следствием убийства темнокожего парня Джорджа Флойда. Его при задержании задушил работник полиции.
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Дело сначала хотели "слить". Мол, Флойда задержали из-за фальшивых денег, а при задержании он оказал сопротивление. Поэтому сам виноват.
Все изменилось, когда в сеть попало видео задержания. На нем видно, что парень не оказывал никакого сопротивления, а наоборот просил не убивать его и кричал, что задыхается. Зато полицейский, похоже, что получал удовольствие от этого.
Поэтому в США поднялись протесты, а многие звезды поддержали протестующих. Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах Джо Байден.
Убийство Джорджа Флойда: смотрите видео