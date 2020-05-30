До Трампа прийшли з протестом через вбивство Флойда, почалися сутички: відео
Протести у США через вбивство Джорджа Флойда вийшли далеко за межі Міннеаполіса й добралися до столиці країни Вашингтона. Пізно увечері 29 травня протестувальники прийшли до резиденції президента Дональда Трампа Білого Дому.
Про протести біля резиденції чинного американського президента повідомляє видання Bloomberg.
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Люди з протестами пройшлися вулицями Вашингтона, були й під Капітолієм. Вже під Білим Домом зібралися декілька сотень активістів.
Вони скандували низку гасел:
- "Ні справедливості, ні миру!";
- "Назви моє ім'я: Джордж Флойд";
- "F*ck Trump" ("їб*ти Трампа").
Згодом розпочалися сутички між активістами, що зібралися на протест, і поліцейськими, які тримали барикади перед Білим Домом.
Протестувальники закидали копів цеглами, пляшками, фаєрами та іншими важкими предметами. Час від часу вони підбігали до правоохронців і били їх. Кількість постраждалих у сутичках наразі уточнюється.
Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко
Масові протести у Сполучених Штатах Америки стали наслідком вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.
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Справу спершу хотіли "злити". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір. Тож сам собі винен.
Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що хлопець не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, що отримував задоволення від цього.
Через це у США здійнялися протести, а багато зірок підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден.
Вбивство Джорджа Флойда: дивіться відео