Протести у США через вбивство Джорджа Флойда вийшли далеко за межі Міннеаполіса й добралися до столиці країни Вашингтона. Пізно увечері 29 травня протестувальники прийшли до резиденції президента Дональда Трампа Білого Дому.

Про протести біля резиденції чинного американського президента повідомляє видання Bloomberg.

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Люди з протестами пройшлися вулицями Вашингтона, були й під Капітолієм. Вже під Білим Домом зібралися декілька сотень активістів.

Вони скандували низку гасел:

"Ні справедливості, ні миру!";

"Назви моє ім'я: Джордж Флойд";

"F*ck Trump" ("їб*ти Трампа").

Згодом розпочалися сутички між активістами, що зібралися на протест, і поліцейськими, які тримали барикади перед Білим Домом.

Breaking: The White House is on lockdown due to George Floyd protests outside the building. Demonstrators are being pushed back by the Secret Service after tossing over temporary barricades.#GeorgeFloyd @realDonaldTrump pic.twitter.com/kU5NpnUWej — Jawad Abubakar (@JawadAbubakar7) May 30, 2020

Протестувальники закидали копів цеглами, пляшками, фаєрами та іншими важкими предметами. Час від часу вони підбігали до правоохронців і били їх. Кількість постраждалих у сутичках наразі уточнюється.

Forget about the sponsored #RutoWasBought3B, Atwoli and Fake friendship between Raila and Mudavadi.

Minneapolis protests have spread across USA and White House is under siege.

Wanjohi should start giving back what him and his family grabbed. pic.twitter.com/xU18BBAvFl — Zakayo Andere (@ZakayoAndere) May 30, 2020

Watching live streams of the protests at the White House and a black man was hit with a shield even though protesters were being peaceful.

This is exactly how police intentionally try to escalate situations. pic.twitter.com/KO6HjeNJzR — Rae (@angerrae_) May 30, 2020

I see Zidane has joined the protests in America #whitehouse pic.twitter.com/IlOFvGhPjs — Graeme Barnes (@GraemeBarnes82) May 30, 2020

The police have been getting extremely aggressive in front of the White House. I took a nasty blow to the head as these cop started throwing punches at DC residents and the journalists covering their protest of the execution of George Floyd. pic.twitter.com/VLw8TnSWCu — Wyatt Reed (@wyattreed13) May 30, 2020

#Tump may not going to have enough soldiers to stop all the protests. His army is busy looting oil in Syria while his people break into the white house.#dcprotest #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/WFREvdPnPI — Syrian Girl (@Partisangirl) May 30, 2020

BREAKING: Fox News’ @LelandVittert & crew robbed and assaulted while covering protest outside of the White House



pic.twitter.com/dNdemMBbqG — Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020

I am literally watching a live Instagram protest at the White House there are literally lasers being pointed at people in the cops have literally pointed out multiple times, I am watching multiple Instagram lives and they are all seeing the same thing pic.twitter.com/qGGgnFfNaH — ◐ Delaine 〆 #BlackLivesMatter (@itsnotdelaine) May 30, 2020

Вбивство Джорджа Флойда і протести у США: коротко

Масові протести у Сполучених Штатах Америки стали наслідком вбивства темношкірого хлопця Джорджа Флойда. Його при затриманні задушив працівник поліції.

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Справу спершу хотіли "злити". Мовляв, Флойда затримали через фальшиві гроші, а при затриманні він чинив опір. Тож сам собі винен.

Усе змінилося, коли в мережу потрапило відео затримання. На ньому видно, що хлопець не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Натомість поліцейський, схоже, що отримував задоволення від цього.

Через це у США здійнялися протести, а багато зірок підтримали протестувальників. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах Джо Байден.

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