У Міннеаполісі 25 травня поліцейський вбив афроамериканця Джорджа Флойда. Після цього люди вийшли на вулиці з акціями проти насильства з боку поліції. Згодом протести охопили всю країну. Є постраждалі та жертви.

У деяких містах 29 травня пройшли мирні акції, однак у деяких – руйнівні, пише CNN.

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Де пройшли протести

протестували на вулицях Вашингтона та Нью-Йорка;

а також у 6 містах штату Каліфорнія, зокрема Лос-Анжелесі і Сан-Франциско;

акції провели у штатах: Колорадо, Джорджія, Іллінойс, Айова, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Массачусетс, Мічиган, Міннесота, Невада, Північна Кароліна, Огайо, Техас, Вірджинія.

Смерть у Детройті

У Детройті під час протестів застрелили 19-річного хлопця. За словами поліції, у натовп з сірого Dodge Durango стріляв невідомий. Жертва померла у лікарні.

Затримання у Міннесоті

У Міннеаполісі поліція затримала людей, які ігнорували накази про розгін протестувальників. У правоохоронців стріляли, однак ніхто не постраждав.

У правоохоронців стріляли, однак ніхто не постраждав. За інформацією ЗМІ, поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі, аби розігнати протестувальників.

аби розігнати протестувальників. Згодом кілька підрозділів військової поліції приведені в стан підвищеної готовності для розгортання у Міннеаполісі.

для розгортання у Міннеаполісі. Напередодні у місті ввели режим надзвичайної ситуації.

Арешти у Лас-Вегасі

У місті протестувальники захопили частину легендарної смуги Лас-Вегас-Стріп (освітлена неоновими вогнями ділянка бульвару Лас-Вегас з елітними казино та готелями). Після цього деяких з них затримали.

Стрілянина у Кентуккі

У найбільшому місті штату – Луїсвіллі 28 травня невідомий почав стрілянину. Постраждали семеро людей. Правоохоронці зазначили, що ніхто з поліцейських не застосовував зброю.

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Поранення правоохоронців у Лос-Анжелесі

Під час протесту поранили двох офіцерів поліції. Проведення акцій у місті заборонили. Протестувальників попередили, що їх заарештують, якщо вони не розійдуться.

Надзвичайний стан у Джорджії

У штаті губернатор оголосив надзвичайний стан після акцій протесту в Атланті – столиці штату. Залучили 500 працівників нацгвардії.

У Далласі постраждав поліцейський

У місті під час протестів травмували офіцера поліції. Повідомляється, що деякі протестувальники кидали цеглини в офіцерів.

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