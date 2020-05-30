Вбивство в Міннеаполісі: протести охопили всю країну – останні новини
У Міннеаполісі 25 травня поліцейський вбив афроамериканця Джорджа Флойда. Після цього люди вийшли на вулиці з акціями проти насильства з боку поліції. Згодом протести охопили всю країну. Є постраждалі та жертви.
У деяких містах 29 травня пройшли мирні акції, однак у деяких – руйнівні, пише CNN.
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Де пройшли протести
- протестували на вулицях Вашингтона та Нью-Йорка;
- а також у 6 містах штату Каліфорнія, зокрема Лос-Анжелесі і Сан-Франциско;
- акції провели у штатах: Колорадо, Джорджія, Іллінойс, Айова, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Массачусетс, Мічиган, Міннесота, Невада, Північна Кароліна, Огайо, Техас, Вірджинія.
Смерть у Детройті
У Детройті під час протестів застрелили 19-річного хлопця. За словами поліції, у натовп з сірого Dodge Durango стріляв невідомий. Жертва померла у лікарні.
Затримання у Міннесоті
- У Міннеаполісі поліція затримала людей, які ігнорували накази про розгін протестувальників. У правоохоронців стріляли, однак ніхто не постраждав.
- За інформацією ЗМІ, поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі, аби розігнати протестувальників.
- Згодом кілька підрозділів військової поліції приведені в стан підвищеної готовності для розгортання у Міннеаполісі.
- Напередодні у місті ввели режим надзвичайної ситуації.
Арешти у Лас-Вегасі
У місті протестувальники захопили частину легендарної смуги Лас-Вегас-Стріп (освітлена неоновими вогнями ділянка бульвару Лас-Вегас з елітними казино та готелями). Після цього деяких з них затримали.
Стрілянина у Кентуккі
У найбільшому місті штату – Луїсвіллі 28 травня невідомий почав стрілянину. Постраждали семеро людей. Правоохоронці зазначили, що ніхто з поліцейських не застосовував зброю.
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Поранення правоохоронців у Лос-Анжелесі
Під час протесту поранили двох офіцерів поліції. Проведення акцій у місті заборонили. Протестувальників попередили, що їх заарештують, якщо вони не розійдуться.
Надзвичайний стан у Джорджії
У штаті губернатор оголосив надзвичайний стан після акцій протесту в Атланті – столиці штату. Залучили 500 працівників нацгвардії.
У Далласі постраждав поліцейський
У місті під час протестів травмували офіцера поліції. Повідомляється, що деякі протестувальники кидали цеглини в офіцерів.
Вбивство поліцейськими Джорджа Флойда та протести проти свавілля поліції: основне
- Поліцейські затримали Джорджа Флойда 25 травня нібито за те, що він намагався розрахуватися фальшивим чеком.
- Під час затримання один з поліцейських почав душити Флойда, ставши йому коліном на шию.
- Чоловік казав, що не може дихати та просив не душити його.
- Однак правоохоронець протягом 7 хвилин продовжував душити Флойда. Відпустили чоловіка, вже коли він був непритомним. Його госпіталізували, однак у лікарні Флойд помер.
- Наразі 4 поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, звільнили зі служби. Справу почало розслідувати ФБР.
- Поліцейського з Міннеаполіса Дерека Шовіна взяли під варту. Саме він під час затримання Джорджа Флойда притиснув його шию коліном.