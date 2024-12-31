У Києві пролунали вибухи на тлі загрози удару балістичними ракетами. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), інформує 24 Канал. Влада зазначила, що системи протиповітряної оборони (ППО) працюють у столиці.

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Ще звечора росіяни запустили "Шахеди"

Громадян, як і мешканців міста, так і його гостей, закликали до обережності та пильності. Інформація про можливих постраждалих або руйнування наразі не надходила.



У столиці станом на третю ночі пролунали одразу кілька вибухів. Моніторингові канали повідомляють, що цілі запускають з районів Курська та Брянська.

Загроза балістики для столиці. Перебувайте в укриттях,

– написав мер Кличко.

Також Повітряні сили повідомили, що швидкісна ціль перебуває в районі Шостки Сумської області. Тривога оголошена в більшості східних, центральних та північних областей України.

Зверніть увагу! Ще звечора ворог запустив "Шахеди". Вони прямували на українську територію з півдня та сходу.