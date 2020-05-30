В Миннеаполисе 25 мая полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда. После этого люди вышли на улицы с акциями против насилия со стороны полиции. Впоследствии протесты охватили всю страну. Есть пострадавшие и жертвы.

В некоторых городах 29 мая прошли мирные акции, однако в некоторых – разрушительные, пишет CNN.

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Де прошли протесты

протестовали на улицах Вашингтона и Нью-Йорка;

а также в 6 городах штата Калифорния, в частности Лос-Анжелесе и Сан-Франциско;

акции провели в штатах: Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас, Вирджиния.

Смерть в Детройте

В Детройте во время протестов застрелили 19-летнего парня. По словам полиции, в толпу из серого Dodge Durango стрелял неизвестный. Жертва умерла в больнице.

Задержание в Миннесоте

В Миннеаполисе полиция задержала людей, которые игнорировали приказы о разгоне протестующих. В правоохранителей стреляли, однако никто не пострадал.

В правоохранителей стреляли, однако никто не пострадал. По информации СМИ, полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули , чтобы разогнать протестующих.

, чтобы разогнать протестующих. Впоследствии несколько подразделений военной полиции были приведены в состояние повышенной готовности для развертывания в Миннеаполисе.

для развертывания в Миннеаполисе. Накануне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Аресты в Лас-Вегасе

В городе протестующие захватили часть легендарной полосы Лас-Вегас-Стрип (освещенный неоновыми огнями участок бульвара Лас-Вегас с элитными казино и отелями). После этого некоторых из них задержали.

Стрельба в Кентукки

В крупнейшем городе штата – Луисвилле 28 мая неизвестный начал стрельбу. Пострадали семеро человек. Правоохранители отметили, что никто из полицейских не применял оружие.

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Ранения правоохранителей в Лос-Анжелесе

Во время протеста ранили двух офицеров полиции. Проведение акций в городе запретили. Протестующих предупредили, что их арестуют, если они не разойдутся.

Чрезвычайное положение в Джорджии

В штате губернатор объявил чрезвычайное положение после акций протеста в Атланте – столице штата. Привлекли 500 работников Нацгвардии.

В Далласе пострадал полицейский

В городе во время протестов травмировали офицера полиции. Сообщается, что некоторые протестующие бросали кирпичи в офицеров.

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