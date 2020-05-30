Убийство в Миннеаполисе: протесты охватили всю страну – последние новости
В Миннеаполисе 25 мая полицейский убил афроамериканца Джорджа Флойда. После этого люди вышли на улицы с акциями против насилия со стороны полиции. Впоследствии протесты охватили всю страну. Есть пострадавшие и жертвы.
В некоторых городах 29 мая прошли мирные акции, однако в некоторых – разрушительные, пишет CNN.
Узнайте больше Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды
Де прошли протесты
- протестовали на улицах Вашингтона и Нью-Йорка;
- а также в 6 городах штата Калифорния, в частности Лос-Анжелесе и Сан-Франциско;
- акции провели в штатах: Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас, Вирджиния.
Смерть в Детройте
В Детройте во время протестов застрелили 19-летнего парня. По словам полиции, в толпу из серого Dodge Durango стрелял неизвестный. Жертва умерла в больнице.
Задержание в Миннесоте
- В Миннеаполисе полиция задержала людей, которые игнорировали приказы о разгоне протестующих. В правоохранителей стреляли, однако никто не пострадал.
- По информации СМИ, полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих.
- Впоследствии несколько подразделений военной полиции были приведены в состояние повышенной готовности для развертывания в Миннеаполисе.
- Накануне в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Аресты в Лас-Вегасе
В городе протестующие захватили часть легендарной полосы Лас-Вегас-Стрип (освещенный неоновыми огнями участок бульвара Лас-Вегас с элитными казино и отелями). После этого некоторых из них задержали.
Стрельба в Кентукки
В крупнейшем городе штата – Луисвилле 28 мая неизвестный начал стрельбу. Пострадали семеро человек. Правоохранители отметили, что никто из полицейских не применял оружие.
Подробнее Протесты в США: неизвестные стреляли по активистам
Ранения правоохранителей в Лос-Анжелесе
Во время протеста ранили двух офицеров полиции. Проведение акций в городе запретили. Протестующих предупредили, что их арестуют, если они не разойдутся.
Чрезвычайное положение в Джорджии
В штате губернатор объявил чрезвычайное положение после акций протеста в Атланте – столице штата. Привлекли 500 работников Нацгвардии.
В Далласе пострадал полицейский
В городе во время протестов травмировали офицера полиции. Сообщается, что некоторые протестующие бросали кирпичи в офицеров.
Убийство полицейскими Джорджа Флойда и протесты против произвола полиции: основное
- Полицейские задержали Джорджа Флойда 25 мая якобы за то, что он пытался расплатиться фальшивым чеком.
- Во время задержания один из полицейских начал душить Флойда, встав ему коленом на шею.
- Мужчина говорил, что не может дышать и просил не душить его.
- Однако правоохранитель в течение 7 минут продолжал душить Флойда. Отпустили мужчину, уже когда он был без сознания. Его госпитализировали, однако в больнице Флойд умер.
- Сейчас 4 полицейских, участвовавших в задержании Флойда, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.
- Полицейского из Миннеаполиса Дерека Шовина взяли под стражу. Именно он во время задержания Джорджа Флойда придавил его шею коленом.