Ранее Рамзан Кадыров предложил приехать Илону на обучение к нему, чтобы превратиться "из Илоны в Илона".
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В сети начали высмеивать реакцию Кадырова – в твиттере даже появились фото "Илоны" – Маска, которого сделали девушкой.
Мать Илона Маска, блестящая Мэй Маск, присоединилась к троллингу Кадырова – в своем посте она опубликовала фотошопленное фото феминного сына и выразила ему свою поддержку.
Ты такая красивая, Илона,
– написала Мэй Маск.
Троллинг Мэй Маск / Скриншот из твиттера Мэй Маск
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