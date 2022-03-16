Раніше Рамзан Кадиров запропонував приїхати Ілону на навчання до нього, щоб перетворитися "з Ілони на Ілона".

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У мережі почали висміювати реакцію Кадирова – у твітері навіть з'явилися фото "Ілони" – Маска, якого зробили дівчиною.

Мати Ілона Маска, блискуча Мей Маск, долучилася до тролінгу Кадирова – у своєму пості вона опублікувала фотошоплене фото фемінного сина та висловила йому свою підтримку.

Ти така гарна, Ілона,

– написала Мей Маск.

Тролінг Мей Маск / Скриншот з твітеру Мей Маск

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