Впервые с 2022 года: к украинским пленным допустили иностранного кардинала

О визите спецпосланника сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram. По его словам, сами защитники подтвердили, что иностранному представителю был предоставлен физический доступ. Кроме того, к украинским пленным начали навещать и представители российского уполномоченного по правам человека.

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Кто такой Маттео Дзуппи?

Маттео Мария Дзуппи – итальянский кардинал, архиепископ Болоньи и председатель Епископской конференции Италии. Он родился 11 октября 1955 года в Риме, а священником стал в 1981 году.

В 2015 году Дзуппи был назначен архиепископом Болоньи, а в 2019 году Папа Франциск присвоил ему сан кардинала. Дзуппи известен своей общественной деятельностью и работой в Обществе святого Эгидия, которое участвует в миротворческих инициативах.

В частности, он принимал участие в переговорах, которые способствовали завершению гражданской войны в Мозамбике в 1992 году. Также кардинал стал специальным посланником Папы Франциска по гуманитарным вопросам и содействию миру в связи с войной России против Украины.

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Подробности переговоров об обмене

Также состоялась очередная встреча с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Стороны обсудили дальнейшие шаги по возвращению украинских граждан домой.

Каждый обмен – это переговоры. И это шанс на прогресс в вопросе возвращения наших военнопленных и гражданских лиц– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный выразил надежду, что такая динамика сохранится и в дальнейшем, а Украина будет продолжать делать все возможное для освобождения всех граждан из российских мест несвободы.

Ранее появились свидетельства освобожденных из плена украинцев о пытках и ненадлежащих условиях представили в ПАСЕ и ОБСЕ.

Напомним, 23 октября состоялся очередной обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 270 защитников, среди них – защитники Мариуполя.