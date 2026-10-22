Украинское СМИ The Ukrainian Review представило специальный выпуск журнала в рамках международной кампании No Peace Without Justice в Страсбурге, Варшаве и Андорре. О результатах мероприятий и дальнейших планах организаторы рассказали в своей статье.

Что обсуждалось на международных встречах?

Кампания No Peace Without Justice направлена на защиту украинских военнопленных, освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц и привлечение России к ответственности за нарушение международного права.

В Страсбурге во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы представители The Ukrainian Review совместно с вице-президентом ПАСЕ Марией Мезенцевой представили кампанию европейским парламентариям. Главной целью стало привлечение внимания к показаниям бывших пленных и необходимости усиления международной защиты пострадавших.



Советник Андрей Чесноков, Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене, с украинской группой The Ukrainian Review (Виктория Годик, Мария Поблинкова и генеральный директор Владимир Савченко) / Фото The Ukrainian Review

В Варшаве 6 октября специальный выпуск журнала был представлен делегациям 54 государств – участников ОБСЕ в ходе пленарного заседания "Верховенство права". Презентация состоялась при поддержке украинской делегации, в частности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Юрия Витренко.

В ходе обсуждения он подчеркнул, что важно различать пробелы в международном праве и случаи сознательного нарушения уже действующих норм.

Если мы будем называть любой недостаток системы защиты "пробелом", то рискуем ослабить правила, которые Россия просто сознательно нарушает,

– отметил Витренко.

Он также подчеркнул необходимость документирования нарушений, сохранения доказательств и установления ответственности как непосредственных исполнителей преступлений, так и их командования.



Пленарное заседание "Верховенство права I" на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению 6 октября 2026 года / Фото The Ukrainian Review

Каких действий требуют для защиты украинских пленных?

Во время 24-й осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Андорре народный депутат Павел Фролов представил специальный выпуск No Peace Without Justice руководству Ассамблеи и делегациям США, Канады, Великобритании, Германии, Италии и других стран.

В издании собраны свидетельства украинцев, освобожденных из российского плена. Они рассказывают о пытках, избиениях, применении электрического тока, отказе в медицинской помощи и использовании лечения в качестве средства принуждения.

Фролов призвал организовать в Вене отдельное международное мероприятие, посвященное украинским военнопленным. К нему предлагается привлечь бывших пленных, их семьи, правозащитников и представителей международных организаций.

Одной осведомленности недостаточно. …Люди, которые живут в условиях оккупации или находятся в плену, не могут ждать окончания войны. И не может быть прочного мира без справедливости, – подчеркнул депутат.

По его словам, международные усилия должны быть направлены на обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста к местам содержания, оказание надлежащей медицинской помощи, освобождение и возвращение пленных, а также привлечение виновных в пытках к ответственности.



Павел Фролов, член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Ассамблее / Фото Facebook Pavlo Frolov

Что известно о новой инициативе по защите пленных?

В рамках кампании No Peace Without Justice команда The Ukrainian Review работает над созданием так называемых паспортов мест содержания украинских пленных.

Речь идет о специальных досье, которые будут содержать проверенную информацию о конкретных учреждениях, где содержатся украинцы. В частности, планируется собирать данные об условиях пребывания, обеспечении питанием и медицинской помощью, возможности связи с семьями и обращении с пленными.

Эти материалы планируется использовать для обращений в ПАСЕ, ОБСЕ и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Ожидается, что они помогут привлечь внимание к задокументированным нарушениям и добиться соответствующей реакции со стороны международных организаций.

В настоящее время команда The Ukrainian Review совместно с западными партнерами разрабатывает дорожную карту проекта и работает над привлечением иностранных государств к его реализации.

Отметим, что специальный выпуск журнала No Peace Without Justice впервые был представлен в Киеве 1 октября 2026 года. Его дальнейшая презентация на международных площадках должна помочь превратить свидетельства освобожденных из плена украинцев в основу для конкретных правовых и политических решений.

Напомним, что Украина продолжает привлекать международных партнеров к работе по возвращению военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц. В частности, к участию приглашены в Координационном штабе обсуждали вопрос освобождения украинцев с представителями Международного комитета Красного Креста, а также дипломатические миссии. Кроме того, при участии международных партнеров состоялся круглый стол, посвященный инструментам "тихой дипломатии".